В Липецке в среду на несколько минут заговорят сирены

В Липецке в среду включат сирены Фото: Мария КАСЕНКОВА

Вот уже через несколько дней в Липецке, 20 июля, с 10:40 до 10:43 заговорят электросирены и громкоговорители. В городе проведут комплексную проверку системы оповещения населения. На протяжении трех минут липчане будут слушать сигнал «Внимание всем!». В то же время в эфирных каналах теле- и радиовещания на минуту появится проверочный сигнал со словами «Техническая проверка».

Как сообщили в мэрии, это мероприятие проводится в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Такую проверку проводят для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации информация для горожан дошла вовремя. Жителей города просят сохранять спокойствие, ведь замещение телеэфира и сигнал громкоговорителя – проверка, а не сигнал об опасности.