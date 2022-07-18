С карты липчанина неработающий родственник украл 90 000 рублей

С карты липчанина украли 90 000 рублей Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области с банковской карты 54-летнего жителя Становлянского района похитили 90 тысяч рублей. 17 июля липчанин обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли преступника. Им оказался 31-летний неработающий родственник мужчины. Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, картой заявителя пользовался его сын, который дружил со своим родственником. Последний попросил на время попользоваться картой. Когда он обнаружил, что на счету лежит 90 000 рублей, то в одном из липецких банкоматов перевел все деньги на карту мужчине, стоявшего в очереди. Тот снял и отдал подозреваемому всю сумму. Похищенное злоумышленник растратил. Теперь ему грозит реальный срок до 6 лет.

Также 16 июля в полицию обратился 34-летний житель города Воронежа. С его потерянной карты неизвестный потратил 8428 рублей. Подозреваемый оплачивал покупки в разных магазинах. Подозреваемый - 40-летний житель Долгоруковского района.