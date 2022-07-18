Часть улицы Гагарина в Липецке перекрыли после ливня

В Липецке перекрыли участок от площади Героев до Плеханова Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке от площади Героев до Плеханова перекрыли участок улицы Гагарина в целях безопасности. В районе поворота на улицу Угловая идет капремонт теплотрассы. Траншея во время дождя наполнилась водой. Поэтому решили ограничить движение машин и автобусов на этом участке. Специалисты откачивают воду из траншеи. Вскоре на объект завезут щебень и песок.

Как сообщили в мэрии, из-за перекрытия изменилось движение маршрутов № 347, 346, 324, 300, 24 и 11 – они едут по Плеханова, а №9 и 359 – по Зегеля. Объехать перекрытый участок можно по улицам Шевченко, Плеханова и Зегеля. Напомним, что в этот понедельник, 18 июля, из-за сильного дождя затопило машины на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина. Вода там практически поднялась до стекол легковушек.