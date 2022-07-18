Мошенница из Орловской области расплатилась поддельными купюрами в магазинах под Липецком

Мошенница "обвела" двух продавцов Фото: Мария КАСЕНКОВА

Под Липецком в Ельце в полицию два продавца пожаловались на одну и ту же мошенницу. Со слов 23-летней продавщицы зоомагазина, в торговый зал пришла неизвестная девушка. При оплате на кассе она достала 5000 рублей, а после начала отвлекать потерпевшую и постоянно просила подготовить сдачу. Получив 4800 рублей сдачей, вместо 5 тысяч она передала наличными 50 рублей и тут же скрылась.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, с похожим заявлением обратился 18-летний продавец магазина Ельца. Парень рассказал, что при покупке сигарет неизвестная украла 4200 рублей из магазина и расплатилась фальшивыми купюрами за блок сигарет в 800 рублей. Полицейские подозревают в преступлении ранее несудимую 25-летнюю жительницу Орловской области. Ей грозит до 2 лет тюрьмы.