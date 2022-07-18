Жители Липецкой области пожаловались Бастрыкину на дом с прогнившими полами и плесенью

Жители Липецкой области пожаловались Председателю СК России Александру Бастрыкину на ужасные условия в одном из домов Лебедяни. Через соцсети они попросили главу ведомства разобраться с ситуацией.

По словам липчан, бывшее общежитие в Лебедяни переименовали в многоквартирный дом. Однако, лучше от этого не стало. В доме течет крыша, стены в плесени, а полы, окна и балконы гниют. При этом, как уверяют жители, счета за коммуналку увеличились. На обращения лебедянцев местные инстанции не реагируют.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, председатель поручил руководителю регионального СКР Евгению Шаповалову начать проверку по данному факту. Ее ход проконтролируют в центральном аппарате ведомства.