В домах Липецка искрились электрощитовые, а в области сгорели 15 тонн сена

Пожарные часто выезжали по поводу короткого замыкания в электрощитовых многоквартирных домов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 18 июля, в некоторых многоквартирных домах Липецка произошло короткое замыкание. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожарные выезжали по адресам: улицы 9 микрорайон, 17; Меркулова, 57 и Шевченко, 5. Там обошлось без открытого огня. А в доме №31Б по Папина вспыхнула электрощитовая. Пламя повредило отделку подъезда на площади 1 кв.м. Напомним, накануне был сильный ливень, который затопил не только улицы города. Вода залила подъезды домов.

В пятиэтажке на Вермишева загорелась квартира. С огнем боролись 4 пожарно-спасательных расчета. Сгорели вещи на площади 1 кв.м. А в садоводческом товариществе «Сокол-1» вспыхнул садовый домик. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и вещи на площади 12 кв.м. В селе Большая Поляна Тербунского района сгорели 15 тонн сена.