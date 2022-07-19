Билет на удачу: половина россиян участвует в лотереях

Более 40% счастливчиков признается, что потратили на покупку билетов больше, чем выиграли

Опубликованы результаты опроса, проведенного специалистами «Росгосстрах Жизнь» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Выяснилось, что большинство участников лотерей хотят испытать удачу (57%) и получить эмоциональное удовольствие (24%). Пятая часть - пытается быстро разбогатеть (20%), каждый седьмой опрошенный — из азарта, каждый десятый — чтобы снять стресс, а 4% — поддерживать доброе дело, если лотерея благотворительная.

В целом, россияне участвуют в лотереях сравнительно редко: преимущественно раз в несколько месяцев (49%) или реже раза в год (39%). Лишь каждый восьмой покупает билеты раз в месяц или чаще. Женщины, кстати, чуть активнее мужчин (49% против 47%).

Примечательно, что результаты опроса позволяют сделать вывод: все имеют реальные шансы выиграть. Из общего числа опрошенных счастливый билет когда-либо вытягивали больше половины. Чаще всего в качестве приза выступают деньги. Среди неденежных призов квартира и путешествие по России «улыбнулись» лишь 9% респондентов, а автомобиль – 8%.

Любопытно, что интерес к лотереям у россиян пропадает с возрастом - возможно, по мере уменьшения азарта. Если среди опрошенных в возрасте до 44 лет об участии в лотереях говорил каждый второй, то в категории 45+ эта доля была заметно ниже.