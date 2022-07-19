Молния ударила в жителя Липецка на улице Бехтеева

В Липецке молния ударила в мужчину Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в жителя Липецка ударила молния. Это произошло у одного из домов по улице Бехтеева. В службу "112" обратились неравнодушные прохожие, которые увидели лежащего на земле мужчину. Из его головы текла кровь. Как сообщили в ЦУР Липецкой области, на место происшествия прибыли медики. Они оказали горожанину первую помощь, а потом увезли в больницу.

Всего с помощью системы-112 помогли 30 жителям региона. Так, госпитализировали 45-летнего мужчину с травмой головы и сильным кровотечением. Его избили в районе ЛТЗ на улице Жуковского. Скорая прибыла через 8 минут после сигнала о беде. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Напомним, что в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.