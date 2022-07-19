В Липецке простились с погибшим на Украине санитаром медицинского взвода

Фото из телеграм-канала главы администрации Липецка Евгении Уваркиной Фото: СОЦСЕТИ

В ходе спецоперации на Украине погиб липчанин Сергей Назаров. В этот вторник, 19 июля, весь Липецк попрощался с героем. С 2020 года он служил по контракту. И был не просто водителем, а санитаром медицинского взвода. Раненых бойцов он вывозил из зоны боевых действий. Помогал товарищам даже когда оставался на грани жизни и смерти. Как сообщила в своем телеграмм-канале Евгения Уваркина, похоронили Сергея на Новокосыревском кладбище. Мэр города передала соболезнования родным и близким бойца.

Напомним, в Липецкой области попрощались с еще одним участником спецоперации на Украине. Ефрейтор Антон Берсенев погиб, выполняя боевое задание. Уроженца Лебедянского района не стало 2 июля.