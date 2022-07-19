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Общество19 июля 2022 11:17

Холодной воды на 10 улицах Липецка не будет до вечера

Бригада устраняет утечку на водоводе
Мария КАСЕНКОВА
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке на улице Гвардейская бригада устраняет утечку на водоводе диаметром 100 мм. Из-за этого до 8 вечера не будет холодной воды на Волгоградской, 8, 8а; Ильича, 15-29, в частном секторе переулка Ильича, Студенческой, Профсоюзной, Тургенева, Дачной, Бехтерева, Декабристов, 2-ая Воронежской, Гвардейской. Подвоз организуют по Волгоградской 8а. Как сообщили в Росводоканале Липецка, после окончания работ вода может течь мутная.

Напомним, в прошедший понедельник, 18 июля, в некоторых многоэтажках города произошло короткое замыкание. Сильный ливень затопил не только дороги, но и подъезды. В доме №31Б по Папина вспыхнула электрощитовая. Пламя немного повредило отделку подъезда. На Вермишева загорелась квартира. Огонь тушили 4 пожарно-спасательных расчета.