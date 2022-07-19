Холодной воды на 10 улицах Липецка не будет до вечера

На 10 улицах Липецка отключат холодную воду Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке на улице Гвардейская бригада устраняет утечку на водоводе диаметром 100 мм. Из-за этого до 8 вечера не будет холодной воды на Волгоградской, 8, 8а; Ильича, 15-29, в частном секторе переулка Ильича, Студенческой, Профсоюзной, Тургенева, Дачной, Бехтерева, Декабристов, 2-ая Воронежской, Гвардейской. Подвоз организуют по Волгоградской 8а. Как сообщили в Росводоканале Липецка, после окончания работ вода может течь мутная.

Напомним, в прошедший понедельник, 18 июля, в некоторых многоэтажках города произошло короткое замыкание. Сильный ливень затопил не только дороги, но и подъезды. В доме №31Б по Папина вспыхнула электрощитовая. Пламя немного повредило отделку подъезда. На Вермишева загорелась квартира. Огонь тушили 4 пожарно-спасательных расчета.