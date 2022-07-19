В Липецке обновят Комсомольский пруд к августу

В Липецке ремонтируют Комсомольский пруд Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке будут ремонтировать Комсомольский пруд. Под подпорной стеной нашли промоины. Перед тем как приступить к работам, пруд нужно осушить. Шлюзы уже открыли. Чтобы спустить всю воду, а это около 22 000 кубометров, нужно примерно два дня. После подрядчик разберет стенку в канале, через который в пруд текла вода из реки Воронеж. Специалисты откачают оставшуюся воду и демонтируют трубопровод, заполнит углубления глиной, обустроит опалубку и установит закладные для креплений подпорной стенки.

Как сообщили в городской администрации, ремонт займет не меньше двух недель. На дне пруда большой слой ила, поэтому даже самой мощной технике туда тяжело спуститься. Планируют, что уже в августе пруд наполнят водой и включат фонтан.