Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 12:53

Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток денежных средств на счете

Процентные ставки:

- На ежедневный остаток от 1 млн рублей включительно – от 6% до 7,5% годовых, в зависимости от тарифного плана и пакета услуг;

- На ежедневный остаток до 1 млн рублей – 0,01% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы