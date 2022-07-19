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Общество19 июля 2022 14:10

«Открытие»: россияне отмечают рост риска остаться без работы

Половина наших сограждан уверена в стабильности своего трудоустройства, но ждет повышение уровня безработицы
Однако более 60% уверены, что смогут быстро найти новую работу.

Однако более 60% уверены, что смогут быстро найти новую работу.

44% респондентов лично для себя видят риск потерять работу в ближайшие полгода, еще 48%, наоборот, уверены, в обратном (наибольшие оптимисты - жители Сибири). Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстраха. Кстати, 61% опрошенных уверены, что в случае необходимости в ближайшие полгода быстро найдут новую работу.

18% россиян полагают, что начавшиеся в стране структурные изменения из-за ухода ряда крупных иностранных компаний открывают новые возможности и перспективы для трудоустройства. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа, Дальнего Востока, Урала и ЦФО.

Что касается в принципе уровня безработицы, то 47% замечают его рост в своем населенном пункте и среди своих знакомых. 44% полагают, что безработица в ближайшие полгода будет расти в целом по России.