Гроза, град и ливни вновь ожидаются в Липецке в среду

Липчан вновь предупреждают о грозе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 20 июля, в Липецке вновь ожидается непогода. Спасатели предупреждают о ливнях, грозах и граде. Порывы ветра во время стихии могут достигать 15-18 м/с. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, что 18 июля в областном центре выпал град, затопило дороги. Также вода залила 5 машин, в одной из которых находились трое детей. Кроме того, бурные потоки вымыли 120 кв.м. асфальта у Каменного лога.

В этот вторник, 19 июля, сотрудники управления благоустройства очищали прибордюрные части дорог, сметали и собирали грунт, песок и мусор, откачивали воду и прочищали ливневки. Ночью на улицы города выйдут 3 комплекса "Бродвей", 7 поливомоечных машин, 4 трактора. С 4.00 начнут работать более 100 дворников. К полудню число спецтехники увеличат до 30 единиц. В проблемных местах заранее расставят ассенизаторские машины и помпы для откачки воды.