Безработная жительница Липецка украла сумку за 3300 рублей

Липчанка украла сумку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась предприниматель. Женщина заявила о краже сумки за 3 300 рублей. 16 июля в павильон на вещевом рынке зашла неизвестная и попросила продавца показать сумку с верхней полки. Пока та доставала сумку, в помещении появилась еще одна женщина. Она взяла одну из сумок и спокойно вышла из павильона, пока продавец общалась с клиенткой. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность воровки и задержали ее - 43-летнюю липчанку. Она не работает. Ранее судима не была. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.