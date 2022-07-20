Житель Липецкой области сядет на 9 лет за убийство соседа

В Липецкой области вынесли приговор 63-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что 3 ноября 2021 года житель Задонского района отдыхал в селе Тюнино. Там он выпивал в компании соседа и его сына. Во время ссоры подсудимый начал бить 37-летнего мужчина палкой, в том числе по голове. Несчастный скончался от сочетанной травмы тела.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодей признал вину еще на стадии предварительного следствия. Он пояснил, что избил соседа за то, что тот присвоил его 400 рублей. На эти деньги тот должен был купить алкоголь.

После подсудимый отказался от своих показаний. Но доказательства говорили об обратном. Суд приговорил мужчину к 9 годам исправительной колонии строгого режима.