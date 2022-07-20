Три жителя Липецкой области отравились грибами в этом году

3 липчанина отравились грибами в этом году Фото: Мария КАСЕНКОВА

Каждый год несколько десятков липчан отравляются грибами. В прошлом году жертвами тихой охоты стали 20 жителей Липецкого области, из которых четверо – дети до 14 лет. Одного пострадавшего не спасли. В этом году уже известно о 3 отравившихся горожанах. Поэтому липчан предупреждают о правилах безопасности.

Нужно собирать грибы, которые вы хорошо знаете. Сыроежки берите с целой ножкой. У шампиньонов обращайте внимание на цвет пластинок – у настоящих они сначала розовеют, а потом темнеют. У ядовитой белой поганки пластинки всегда белые. Как сообщили в мэрии, для обработки грибов нельзя брать медную и оцинкованную посуду – в ней образуются токсические вещества, ведущие к отравлению. Тщательно промывайте все грибы, консервируйте только свежие и храните в темном месте при низкой температуре. Кипятить их нужно в течении 20-30 минут при температуре более 100 градусов.