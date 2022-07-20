Кладбище в Казинке под Липецком отодвинули от домов и уменьшили в 5 раз

В Казинке продолжают решать вопрос с кладбищем Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжают решать вопрос с кладбищем, которое хотели построить рядом с домами в селе Казинка. Представители областного управления градостроительства вновь встретились с местными жителями. Специалисты составили третий по счету вариант расположения кладбища, учитывая пожелания сельчан.

Как сообщили vesti-lipetsk.ru, погост расположили вдоль дороги Грязи - Липецк. Он будет в 5 раз меньше заявленной изначально площади - 2 га. Еще 4 га отведут под защитное озеленение. Подъезд к кладбищу появится со стороны трассы. Генплан застройки нужно утвердить до 4 августа, а после согласовать правила землпепользования и застройки, размежевать территорию. Чиновники пообещали, что каждый этап обсудят с жителями.