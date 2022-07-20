ГДМ «Октябрь» отремонтируют в Липецке за 900 млн рублей

В Липецке отремонтируют ГДМ "Октябрь" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке скоро начнут ремонтировать городской дворец молодежи «Октябрь». Здание полностью реконструируют. Работы много. Конструкции там сильно износились. А сама планировка объекта устарела. Внешний облик не поменяют, сохранят узнаваемые очертания, внутри все обновят. Все конструкции усилят, заменят кровлю, благоустроят и озеленят территорию. Вскоре там появится многофункциональный концертный зал, где пройдут образовательные и культурные мероприятия. Внутри здания появится буфет, конференц-зал, комнаты для занятий вокалом, информационный центр.

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Артамонов, на реконструкцию объекта уйдет 2 года. Откроют городской дворец молодежи в 2024 году. На благоустройство выделили 900 млн. рублей. Липецкий подрядчик вскоре приступит к работе.