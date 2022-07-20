Жительница Липецка отдала мошенникам 1,7 млн рублей, которые взяла в кредит

Липчане продолжают отдавать деньги мошенникам Фото: Юлия КЛЮЕВА

За сутки жители Липецкой области перевели мошенникам 3,6 млн рублей. Жертвами аферистов стали 11 человек.

62-летняя липчанка лишилась 1 724 000 рублей. Ей позвонили "сотрудники банка" и напугали кредитом. Для отмены злодеи рекомендовали взять женщине взаймы крупную сумму денег. И, конечно же, всю сумму перевести на неизвестные счета, что липчанка и сделала.

В аналогичную историю влип 32-летний житель областного центра. Лжеработник банка переключил его на псевдополицейского, который рассказал о вымышленной спецоперации и попросил помочь. Следуя рекомендациям мошенников, мужчина перевел им 1 408 000 рублей.

84-летняя ельчанка отдала аферистам 200 тыс. рублей, чтобы освободить от уголовной ответственности родственницу, якобы устроившую ДТП. Естественно, никакой аварии не было. А 47-летней липчанке "сотрудники банка" предложили начислить бонусы. Обрадованная женщина продиктовала им свои персональные данные и лишилась 67 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, еще 6 жителей региона потеряли деньги при покупке товаров в Интернете. По всем фактам возбудили уголовные дела.