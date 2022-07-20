Военный городок передадут Липецку к концу лета

Липецку отдадут Военный городок Фото: Мария КАСЕНКОВА

Вопрос о передаче Военного городка Липецку практически решили. Из федеральной собственности уже приняты здание рембазы, баня-прачечная и два земельных участка. Заключили контракт с организацией, чтобы изменить планировку и межевание территории для рационального перераспределения земельных участков и приема в собственность города.

Как сообщили в липецком горсовете депутатов, департамент военного имущества Министерства обороны РФ готовит приказ о перераспределении земельных участков, образованных проектом межевания. После сформирует участки под переданными в собственность объектами. И только потом снесут рембазу. В результате межевания в Военном городке образовали 57 участков, которые в дальнейшем должны передать городу. Через месяц-полтора объекты должны войти в собственность.