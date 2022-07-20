В грозу в Липецке 56 машин откачивают воду

В Липецке откачивают воду 56 машин Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке для откачки воды по проблемным точкам распределили сотрудников и спецтехнику. Всего борются с последствиями непогоды 86 человек и 56 единиц. Вакуумные машины откачают воду перекрестке Фрунзе-Неделина, в районе ЛТЗ, у Петровского моста, на Советской, Кузнечном переулке, Адмирала Макарова. Каналопромывочная техника – на Космонавтов, Яна Берзина и Вермишева. Дождеприемные решетки очищают на Студеновской, Циолковского, Космонавтов, Московской, Неделина, Яна Берзина и Катукова. Помпу для откачки воды поставили в районе квартала Радиаторная – Калинина.

Как сообщили в мэрии, самое главное сейчас – не допустить засорение ливневой канализации. Потоки воды приносят много листвы и мусора. В этот вторник снова чистили дождеприемники. Липчан просят оставаться дома и не садиться на руль.