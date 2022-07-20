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Общество20 июля 2022 14:02

Липчанина осудят за долг по алиментам в 640000 рублей

Мужчина скрывался и не платил алименты 2 года
Мария КАСЕНКОВА
Липчанин накопил долг по алиментам в 640 000

Липчанин накопил долг по алиментам в 640 000

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области нашли должника, который был в розыске два года. Мужчина скрывался от судебных приставов и часто менял место пребывания. Липчанин долго не платил алименты своему несовершеннолетнему сыну и в результате задолжал около 640 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, его задержали случайно при проверке документов и доставили в Добровское районное отделение судебных приставов. Горожанина привлекли к административной ответсвенности. Теперь ему грозит арест от десяти до пятнадцати суток или обязательные работы до ста пятидесяти часов.

Напомним, в Измалковском районе возбудили уголовное дело на отца, который не платил деньги на содержание 3-летнего ребенка. Он накопил долг 244 000 рублей. В настоящее время суд рассматривает это дело.