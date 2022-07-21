Более 20 улиц Липецка останутся без воды в четверг

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 21 июля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останется садоводческое товарищество «Горняк». Дополнительная информация в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную коду отключат по улицам Космонавтов, 43; Филипченко, 2, 4/2-4. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Малиновая, Грушевая, Ромашковая, Бахаева, Земляничная, Васильковая, Надежды, Сливовая, Абрикосовая, Ануфриева, Папанина, Знаменского, Барабанщикова, Басинского, Красивая, Славянская, Полунина, переулок Виноградный, Жасминовый, Каштановый.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №4/2 по Филипченко и к дому №11 переулка Жасминовый. Подробности по телефонам 175 и 236-175.