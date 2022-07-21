За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 5 757 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 9 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. Еще 87 не пристегнулись. Водители 5 422 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 23 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Накануне, 20 июля, в Липецке на трассе Орел-Тамбов столкнулись «Мазда» и «Вольво». Травмы получила 48-летняя пассажирка первой иномарки. Медики оказали помощь пострадавшей и отпустили. Предварительная причина ДТП – неправильный выбор дистанции. Липчан просят неукоснительно соблюдать ПДД. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.