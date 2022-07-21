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Спорт21 июля 2022 7:39

Липчане завоевали полный комплект медалей на первенстве России по гребному спорту

Турнир среди юношей и девушек до 17 лет прошел в Нижнем Новгороде
Алексей СЕРГУНИН
Липецкие девушки стали серебряными призерками соревнований. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Липецкие девушки стали серебряными призерками соревнований. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из 22 регионов РФ. Липецкую область на первенстве представили юноши и девушки из ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта».

Первое место в четверке распашной с рулевым заняли Даниил Торопынин, Денис Сычев, Иван Полунин, Алексей Лавров, Марк Шальнев (рулевой). Серебро в четверке распашной без рулевого завоевали Мария Фурсова, Вероника Тырина, Виктория Кладова, Елизавета Буракова. Бронзовыми призерами в четверке парной стали Егор Гальцев, Владимир Козомазов, Максим Садовничий и Ярослав Терехов.