«Открытие»: половина россиян ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам

Выяснилось, что снижение ставок не особенно влияет на решение людей кредитоваться.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «Росгосстрах Жизнь».

51% респондентов ожидают в нынешнем году дальнейшего снижения ставок по всем видам кредитов. При этом в Южном федеральном округе удешевления кредитов ждут 62%, а на Дальнем Востоке - лишь 38%. Пессимистов, считающих, что процентная ставка определенно не снизится, набралось всего 9% от общего числа опрошенных.

Однако говорить о том, что после снижения ставок они обратятся в банки для получения кредитов, наши соотечественники не торопятся. Например, 57% как не хотели взять потребительский кредит, так и не хотят это делать сейчас, после изменения ставки. Такой же позиции, но в вопросе автокредитования придерживаются 67% респондентов, в вопросе ипотеки - 62%.

В итоге, о потенциальной готовности взять потребкредит в ближайшие 3-6 месяцев заявило лишь 27% наших сограждан, ипотеку или автокредит – по 18%.