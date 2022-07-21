В липецкую библиотеку привезли свитер, черновики, гитару Высоцкого

Фото пресс-службы Централизованной библиотечной системы Липецка Фото: с сайта

В Липецке в сквере Центральной городской библиотеки имени Есенина пройдет фестиваль Высоцкого. Липчан ждут 24 июля в 17:00. В город привезли четыре больших ящика с передвижной выставкой из Государственного музея Высоцкого. Во дворе Есенинки поставят 18 стендов с эксклюзивными фотографиями легенды. Гости увидят копии черновиков песен и стихов, написанных поэтом. Также привезли его личные вещи: джинсы, свитера, гитару, радиолу, магнитофон, бутафорию из спектаклей, в которые он играл.

Как сообщили в мэрии, на площадке воссоздадут советский быт: обычную квартиру, детскую площадку, где детей научат играм бабушек и прабабушек. Коллекционеры рассмотрят редкие значки, памятные знаки, старинные пластинки, которые позже послушают в библиотеке. В это воскресенье стихи и песни Владимира Высоцкого, а также произведения, посвященные ему, исполнят барды из Москвы, Липецка и Тамбова. Также для липчан приготовили фотозоны, флешмобы и выступление липецких турникменов.