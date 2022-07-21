Липчанка Елена Валова выиграла четыре награды на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Елена Валова трижды становилась бронзовой призеркой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В активе липецкой спортсменки Елены Валовой четыре призовых места на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя».
В дисциплине «кросс-классика» (Ж-55) Елена стала лучшей, опередив на 33 секунды серебряную призерку Галину Акинину из Магаданской области. ТОП-3 замкнула Александра Быкадорова из Крыма – она уступила Валовой более семи минут. Кроме того, Елена Валова трижды становилась бронзовой призеркой – в дисциплинах «кросс-лонг», «кросс-многодневный» и «кросс-выбор». А выигрывала всякий раз Акинина.
Как сообщалось ранее, липчане завоевали полный комплект медалей на первенстве России по гребному спорту. Турнир среди юношей и девушек до 17 лет прошел в Нижнем Новгороде.