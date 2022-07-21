В Липецке подешевели фрукты и овощи

В Липецке подешевели овощи и фрукты Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липецкстат сообщил об изменении цен на продукты в Липецкой области на 15 июля 2022 года. По сравнению с прошлой неделей, говядина подорожала на 4 рубля – 424, а консервы мясные для детей подешевели на 5 рублей – 972. Сметана стоит 271 рублей – стала на 2 рубля дороже. Цена на консервы овощные для детей увеличилась на 9 рублей – 565. Гречка подешевела на 1,73% и теперь стоит 105 рублей за кг.

Овощи также подешевели. Картофель стоил 45 рублей, а стал – 38; свекла была 40 рублей, теперь – 34; морковь стоила 49 рублей, стала – 46. Помидоры подешевели на 8 рублей, теперь их цена – 90. Стоимость фруктов также упала. Яблоки подешевели на 1,97% и теперь стоят 98 рублей. Бананы подешевели на 4 рубля – 79.