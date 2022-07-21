По ДТП с пятью пострадавшими под Липецком возбудили уголовное дело

По факту жесткого ДТП под Липецком возбудили уголовное дело Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После серьезного ДТП в Липецкой области возбудили уголовное дело. Речь идет об аварии в Измалковском районе. В понедельник, 18 июля, на трассе Орел-Тамбов лоб в лоб столкнулись «Шкода» с 28-летним мужчиной за рулем и «Хендай» с 59-летним водителем.

Машины превратились в груды металла. 51-летняя пассажирка второй иномарки получила серьезные травмы. Пострадали водитель и мужчина из «Шкоды» и еще два пассажира из «Хендай». Всех их с травмами положили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Наказание - до 3 лет ограничения свободы, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо до 2 лет лишения свободы.