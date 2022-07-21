В Липецке ремонтируют девятиэтажку на Циолковского,15. В ноябре там был пожар, в котором погиб один человек. Всю проводку нужно менять. Губернатор Игорь Артамонов перенес ремонт сетей электроснабжения с 2025 года на этот. С 2023-2025 там проведут комплексный капремонт. Как сообщили в фонде капитального ремонта Липецкой области, подрядчик выполнил 70% работ. На объекте уже есть уличное освещение, по лестничным клеткам развели трубопроводы. Осталось заменить вводно-распределительное устройство в подвале с переподключением к основной сети, подключить собственников по постоянной схеме и заземлить здание. На это уйдет примерно 3-4 недели. Капремонт делаю не только для того, чтобы улучшить условия жизни, но и обеспечить безопасность.