Лжеполицейский выманил у жителя Липецка 2 млн рублей

Мошенники выманивают у липчан крупные суммы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области. Увы, печальный опыт земляков пока ничему не научил липчан. Наивные горожане на слово верят всяким проходимцам.

Так, 51-летнему липчанину позвонил некто. Представившись полицейским, он сказал, что с банковскими счетами мужчины активно работают аферисты. Неизвестный угрожал собеседнику уголовной ответственностью за разглашение банковской тайны, и в то же время просит помочь следствию. Мошенник своего добился. Доверчивый горожанин, следуя инструкции, перевел на «безопасные счета» 2 млн рублей.

А 29-летний житель Елецкого района наткнулся в соцсетях на пост о продаже автозапчастей. Мужчина перевел «продавцу» 3 700 рублей, но автозапчасти он так и не получил. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по всем фактам возбудили уголовные дела.