Громадные резиновые утки "врезались" в Петровский мост в Липецке

В Липецке две утки "врезались" в Петровский мост Фото: принтскрин видео.

В Липецке на реке у Петровского моста произошло небольшое ДТП. Две громадные резиновые уточки столкнулись друг с другом. В соцсети выложили видео, где отчетливо видно последствия этого происшествия. От такой аварии якобы пострадали конструкции моста. Уточки вскрикнули и дальше проплыть не могут. Кто же запустил их в воды Липецка? Неизвестно. Жители города пытаются разобраться, откуда взялось это недоразумение.

Интернет-пользователи оценили работу липецкого монтажера. Однако некоторые до сих пор задаются вопросом, было ли это на самом деле. Другие же утверждают, что видели этих уточек своими глазами: "Да какой монтаж? 3 дня надували!". Что же это все-таки: реальность или монтаж? Ролик липчанина вызвал бурю эмоций у горожан: "А я говорила девочкам что нас кто то снимает, как мы плаваем", "Наш город захватили дождь и УТКИ".

Напомним, в соцсетях Липецка выкладывали ролик, где перед ТРЦ "Ривьера" стоит огромный календарь, часть которого крутится и появляется надпись "3 сентября".