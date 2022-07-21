Жители Липецка создадут программу Дня города-2023

Липчане создадут программу на следующий День города Фото: Юлия КЛЮЕВА

В следующем году у Липецка юбилей – 320 лет. У горожан решили спросить, каким они хотят видеть День города. Опрос продлится до 28 июля. Липчанам нужно ответить на вопросы: участвовали ли они в этом году в мероприятиях, какие понравились больше всего и откуда они о них узнали. Как сообщили в мэрии, жители города могут сами выбрать, какие мероприятия пройдут в следующем году. Участие в опросе займет меньше двух минут, однако это поможет сделать праздник запоминающимся.

Напомним, в Липецке прошел День города. На площади Петра Великого собралось более 30 тысяч липчан. Для горожан выступила певица Ханна. А торжественный вечер закончился праздничным салютом.