С начала лета в Липецке утонули 9 отдыхающих

Спасатели вытащили из воды 36 утопающих Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 21 июля, в администрации Липецка обсудили ситуацию на водоемах города. По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Николая Новикова, купальный сезон в областном центре до сих пор не открыли. Все из-за того, что вода в реке Воронеж не соответствует нормативам.

Однако, в жаркую погоду липчане все равно отдыхали как на официальных пляжах - на Центральном и Сокольском, в районе НЛМК, ЛТЗ и на Набережной, так и в запрещенных для купания местах. Спасатели часто ходили в рейды, в которых рассказывали горожанам о правилах безопасности на воде, раздавали памятки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала лета спасли 36 утопающих. Из них 13 - дети. В 2021 году - 24 взрослых и 4 юных липчан. Утонуло 9 человек, что на 31% меньше, чем за тот же период прошлого года - 13 погибших среди которых 3 несовершеннолетних. Все несчастные случаи произошли на диких пляжах.