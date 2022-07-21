В Липецке пьяный рецидивист обиделся на коллегу по работе и обворовал строительный вагончик

Полицейские задержали подозреваемого в краже из строительного вагончика Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецке на улице Островского обворовали строительный вагончик. Неизвестный похитил перфоратор, пачку электродов, две металлические трубы. О краже в полицию заявила строительно-монтажная компания. Общий ущерб фирма оценила в 39 637 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний липчанин. Его уже неоднократно судили. Мужчина был разнорабочим в этой организации. В тот день прораб пригрозил ему увольнением за то, что тот пришел на работу пьяным. Ранимый рецидивист обиделся и похитил и похитил из вагончика все, что там находилось, а затем продал украденное.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.