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Происшествия21 июля 2022 15:53

В Липецке пьяный рецидивист обиделся на коллегу по работе и обворовал строительный вагончик

Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейские задержали подозреваемого в краже из строительного вагончика

Полицейские задержали подозреваемого в краже из строительного вагончика

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецке на улице Островского обворовали строительный вагончик. Неизвестный похитил перфоратор, пачку электродов, две металлические трубы. О краже в полицию заявила строительно-монтажная компания. Общий ущерб фирма оценила в 39 637 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний липчанин. Его уже неоднократно судили. Мужчина был разнорабочим в этой организации. В тот день прораб пригрозил ему увольнением за то, что тот пришел на работу пьяным. Ранимый рецидивист обиделся и похитил и похитил из вагончика все, что там находилось, а затем продал украденное.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.