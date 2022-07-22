В Липецке ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут пенсионера. 71-летний Ревков Анатолий Васильевич пропал в областном центре 21 июля. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор и его местонахождении ничего не известно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Был одет: черная куртка, синяя клетчатая рубашка, белая футболка, черные брюки, черные туфли, зеленая кепка.

Просьба ко всем, кто видел Анатолия Ревкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "Лиза Алерт" или "112" - экстренные службы.