В ДТП с Киа пострадала пассажирка Лады в Липецке

ДТП на Гагарина в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 21 июля, на улице Терешковой в Липецке столкнулись "Рено" и "Дэу Матиз". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, по предварительным данным один из водителей нарушил очередность проезда. 28-летнего автомобилиста из второй иномарки с травмами доставили в больницу.

На улице Гагарина в ДТП попали "Лада Веста" и "Киа". Пострадала 64-летняя пассажирка отечественной машины. Ее положили в больницу.

Этим утром, 22 июля, авария произошла на улице Металлургов около остановки "Шлакопереработка" в сторону НЛМК. Там около 7.00 утра столкнулись ВАЗ и "Лада". От удара у первой машины помяло капот. Удивительно, но у "Лады", на первый взгляд, повреждения отсутствуют. Из-за происшествия образовалась пробка. Машины попали в затор, который начался перед кольцом у ЛТЗ.