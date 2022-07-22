МТС предложила липчанам экосистему сервисов видеокоммуникаций

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Сервис видеокоммуникаций Webinar включает решения для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий.

Теперь липецкий бизнес может проводить обучающие мероприятия или совещания в онлайн-режиме, загружать презентации, подключать интерактивную доску Miro и работать в ней, не покидая сервис. Включённый в платформу сервис We.Study позволит компаниям региона организовывать смешанное обучение сотрудников, клиентов, партнеров и студентов, где в процессе участники могут общаться в чате или выходить в эфир. А с помощью решения COMDI – организовывать крупные онлайн-мероприятия «под ключ» на базе собственной стриминговой платформы.

«Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России, поэтому могут успешно заменить решения иностранных провайдеров. Например, Webinar Meetings уже сейчас превосходит Zoom: позволяет настроить повестку встречи, поделиться контентом через встроенное облачное хранилище, отредактировать в браузере запись и увидеть вовлечённость участников в режиме реального времени», — отметила директор МТС в Липецком регионе Евгения Долженко.

Компания МТС приобрела контрольный пакет акций группы компаний Webinar (бренды Webinar Meetings, Webinar.ru, We.Study, COMDI) — крупнейшего российского разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий. Webinar основана в 2008 году и является лидером среди российских решений на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 миллионов пользователей, за всё время клиентами стали более 10 000 организаций.