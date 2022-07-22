Жители Липецка пожаловались на пешеходный переход, залитый водой на НЛМК

Липчане пожаловались на пешеходный переход, залитый водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

На этой неделе в Липецке было дождливо. И эта пятница, 22 июля, не стала исключением. И хотя в настоящий момент светит солнце, утром и днем над городом парили тяжелые тучи.

От продолжительных осадков в районе НЛМК залило пешеходный переход. Речь идет об участке около ДК - "зебра" через улицу Парковая. Дорога там с уклоном. Из-за этого вся вода собирается на проезжей части около тротуаров. И чем сильнее ливни, тем больше и глубже "озеро".

Липчане пожаловались на пешеходный переход, залитый водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Невозможно перейти дорогу, не промочив ноги, - жалуется липчанка Елена. - И обойти эту лужу нельзя. Пытаюсь пройти там, где глубина меньше, но с одной стороны интенсивное движение по проспекту Мира, а с другой - ограждение. Так еще и машины обливают с ног до головы, если замешкаешься и вовремя не отойдешь.

Жители просят решить эту проблему. Они понимают, что в городе есть более затапливаемые участки. Но тут уже, как говорится, "накипело" после очередного погружения. В период небольших дождей переходить дорогу еще терпимо. Но когда они усиливаются, выход только один - погружаться в воду, рискуя обувью. Либо, дойдя до "зебры", развернуться и пойти искать другой пешеходный переход.

Липчане пожаловались на пешеходный переход, залитый водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, поворот на улицу Парковая - проблемный участок. Там нет ливневки, поэтому во время дождей скапливается вода. Но ее уровень недостаточный, чтобы привлечь ассенизаторские машины или установить помпы для откачки.

- Сотрудники муниципального управления благоустройства убирают воду механизированным способом, - прокомментировали в городской администрации. - В этот раз для проведения работ потребовалось больше времени, так как из-за сильных дождей в городе оказалось немало проблемных участков, на которых также были задействованы сотрудники управления.