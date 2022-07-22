Липчанин стал бронзовым призером первенства России гребле на байдарках и каноэ

Глеб Гугнин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В городе Энгельс проходит первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. В соревнованиях принимают участие гребцы более чем из 30 регионов страны.

Спортсмен ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» Глеб Гугнин завоевал третье место на дистанции 1000 метров в байдарке-одиночке.

- Конкуренция была более чем достойная, - признался в интервью «КП» воспитанник Александра Арменинова. - Радует, что в тройке лидеров оказался я и мои очень хорошие друзья. Артемий Носиков из Воронежа, занявший первое место. С ним мы вместе готовились к этим соревнованиям. Вторым финишировал спортсмен из Саратова Михаил Даневский.

Отметим, что на всероссийской арене у Глеба Гугнина два призовых места. В 2017-м году он занял третье место на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке, а в прошлом году финишировал вторым в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров.

Кроме того, на его счету есть золотая медаль с первенства России до 19 лет в дисциплине полумарафон. Самая же важная до этого момента медаль была получена на первенстве России до 19 лет на дистанции 500 метров в байдарке-четверке. Медаль бронзовая, но из-за того что дистанция является олимпийской, этот результат выше результата в полумарафоне, - пояснил Глеб.

По словам нашего земляка, в конце ноября его ждут самые важные в этом году соревнования – в Краснодаре пройдет первенство России до 19 лет. Этот турнир является так называемым первым туром отбора в сборную России.