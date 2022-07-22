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Общество22 июля 2022 13:50

Жители Липецкой области набрали ипотек на 8,8 млрд рублей

В среднем один такой кредит выходит в 2,8 млн рублей
Мария КАСЕНКОВА
Липчане набрали ипотек на 8,8 млрд рублей

Липчане набрали ипотек на 8,8 млрд рублей

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области с января по июнь текущего года жители взяли свыше 3 тысяч ипотек. Общая сумма этих кредитов составила более 8,8 млрд рублей. В среднем одна ипотека выходит в 2, 8 млн рублей. Ставка на квартиры в новостройках снизилась в мае этого года до 6,2% годовых благодаря льготным госпрограммам и программам банков, которые помогают людям более доступно купить квартиру. Как сообщили в региональном отделении Центрального банка России, по новым договорам стоимость ипотеки не может превышать среднерыночное значение больше чем на треть. Такие поправки внесли с 3 июля. Новые меры защитят заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки.