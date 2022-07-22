В Липецке оператор питания привез в больницу просроченную еду

В больницу №4 Липецка пытались поставить просроченную еду. Нарушения при организации питания в "Липецк-Мед" выявила прокуратура Октябрьского района. В проверке также участвовали специалисты управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, предприниматель поставлял в учреждение продукты без маркировки, нарушал условия их хранения и перевозки. А в производственном цехе отсутствовал разделочный инвентарь. Так, оператор питания вез готовую продукцию в автомобиле при температуре 40 градусов. С момента приготовления пищи прошло 2 часа - срок годности истек. Больница отказалась от этих блюд.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан". Предпринимателю также предписали устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.