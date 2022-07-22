Вклад плюс накопительный счет - тренд у клиентов банка «Открытие»

За первое полугодие 2022 года более 200 тысяч новых клиентов оформили в банке сберегательные продукты.

Набор сберегательных продуктов существенно зависит от возраста клиентов, констатируют в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Те, кому меньше 60 лет, в равной степени выбирают вклад и накопительный счет. Клиенты старшей возрастной группы делают выбор в пользу классических депозитов: у них на четыре вклада в среднем приходится только один накопительный счет.

Еще один тренд – зависимость размера вклада от канала размещения. Клиенты, открывающие вклады в дистанционных каналах, чаще размещают суммы до 200 тысяч рублей и имеют в банке несколько депозитов. Средний чек большинства вкладов, открываемых в офисе, находится в диапазоне от 200 тыс. до 1 млн рублей. При этом средний чек более 60% накопительных счетов, оформляемых как онлайн, так и офлайн, составляет до 100 тысяч рублей.

Более подробно об условиях вкладов и накопительных счетов - на сайте банка