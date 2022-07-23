В Липецке запретили купаться в 70 местах

В Липецке запрещено купаться в 70 местах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стало еще больше мест, запрещенных для купания. В соответствующее постановление, определяющее перечень участков, где нельзя плавать, несколько дней назад внесли изменения. Теперь таких мест 70. Посмотреть их можно здесь.

В документе указаны необорудованные пляжи по берегам реки Воронеж в районе Коровино, Заречья, Ниженки, Сселок, Сокола, Желтых Песков. Также включены пруды, озера, водохранилище. В этом году в список добавили пруды в районе садоводческих товариществ "Машиностроитель" и "Металлург-3", в поселке Венера и около военного аэродрома.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новые запрещенные места для купания - это те, которые не приспособлены для отдыха, но популярные у липчан. Напомним, что с начала лета в областном центре утонули 9 отдыхающих. Все трагедии произошли на диких пляжах.