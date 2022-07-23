Без воды в Липецке останутся 8 улиц в воскресенье 24 июля

В воскресенье в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 24 июля, в Липецке отключат холодную воду. Если продолжают ремонтировать.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улице Баумана, 41-37; переулок Космический. В пресс-службе РВК-Липецк предупреждают, после окончания работ вода может быть мутной.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Гагарина, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Мусоргского, 1-8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7-10, владение 8а, 12, 12а; Тельмана, 116, 116б, 116а, 116/3, ст.25, 116а, 116/2, 164/1, 164а, 57, 164б, 164в, 164г, 164б лит.Ж, 162, 164, 164ст.1; переулок Попова, 1, 3, 5, 5а4/8, 5ст.3, 5ст.2, 5в/1, 5б, 5ст.1; Качалова, 1-6, 8а, 8/1, 10.

Воду подвезут к дому №39 по улице Баумана, №1 по Нестерова и к переулку Космическому. Подробности по телефонам 175 и 236-175.