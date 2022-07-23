Состав липецкого «Металлурга» пополнили шесть игроков

Теперь в заявке нашей команды официально значатся 20 футболистов. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Липецкий «Металлург» заявил еще шестерых игроков. Это Максим Гайдуков, Николай Иванников, Алексей Соловьев, Максим Матюша, Максим Григорьев и Николай Смирных. Теперь в заявке нашей команды официально значатся 20 футболистов.

На данный момент состав «Металлурга» выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Кобзев, Максим Матюша, Павел Кораблин.

Защитники: Максим Сазонов, Антон Белов, Александр Викторов, Алексей Соловьев, Николай Смирных, Андрей Алексеев.

Полузащитники: Максим Болдырев, Вениамин Баязов, Роман Войдель, Сергей Горбатенко, Денис Поярков, Никита Голиков, Максим Гайдуков.

Нападающие: Николай Иванников, Руслан Ахвледиани, Максим Григорьев, Илья Глебов.

Напомним, что завтра, 23 июля, во втором туре второй лиги группы 3 липчане сыграют дома с курским «Авангардом». Начало встречи в 17:00.