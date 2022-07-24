В Липецке владелец подпольного склада алкоголя попал под уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего липчанина, который организовал подпольный склад алкоголя. Помещение с немаркированным спиртным полицейские нашли еще в декабре прошлого года. Склад располагался в самодельной постройке на Поперечном проезде Липецка. Оперативники обнаружили там не менее 200 бутылок объемом по 0,5 л. на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Владельцем оказался 50-летний липчанин. Без как-либо документов он продавал алкоголь горожанам. Из незаконного оборота изъяли 3100 литров спиртной продукции различных наименований. Ее отправили в Федеральная службу по регулированию алкогольного рынка для хранения до решения суда и последующей утилизации.

21 июля 2022 года после проведения ряда экспертиз и сбора доказательной базы, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Ему грозит до шести лет тюрьмы.