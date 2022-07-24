Кому в Липецке отключат воду и электричество 25 июля

Коммунальщики продолжают готовить сети к новому сезону. В связи с этим 25 июля «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

- ул. Н. Логовая, 2.

- пл. Торговая, 2, 4;

- ул. Неделина, 16, 18, 20;

- ул. Горького, 1;

- ул. Октябрьская, 47;

- ул. Коммунальная, 14, 14а.

- ул. 4-я Пятилетка, 42;

- ул. Студеновская, 7, 11, 17а;

- пер. Вилкова, 14;

- ул. Пионерская, 3;

- частный сектор: ул. 4 - ая Пятилетка, ул. Пионерская, пер. Весенний, ул. Вилкова.

Подвоз воды по адресу: Н. Логовая, 2, ул. Коммунальная, 14, ул. 4-ая Пятилетка, 42.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 25 июля пройдут работы на электрических сетях Липецкого городского района. С 09:00 до 17:00 будет приостановят подачу электроэнергии жителям ул. Московская, 91.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.